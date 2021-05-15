疫情升溫，雙北升為三級防疫警戒，大賣場出現購物人潮，泡麵架上熱門商品被搶購一空。（姚志平攝）

民眾湧入賣場搶購物資，架上貨品一空，買不到的人只好到便利超商掃泡麵。（蔡雯如攝）

全聯士林後港店的泡麵貨架，早在12日就出現掃購情況。（中時資料照）

雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空

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本土疫情大爆發，行政院長蘇貞昌與中央疫情指揮中心指揮官陳時中，今天宣布本土確診再添180例，雙北進入第三級警戒，引發各地大賣場湧搶購潮，架上民生物資沒多久就被掃購一空，包括市場、大賣場在內，手腳慢一點的人，已經買不到任何東西，只好改到便利超商掃泡麵。

上午一傳出雙北進入三級警戒，各賣場就已出現人潮，架上泡麵、罐頭、衛生紙，沒多久就被搶光，收銀台服務員結帳的手不曾停止，每個人民生物資買到滿，手推車裝滿商品，大排長龍等待結帳，不到中午，放在架上的泡麵，被搶到一包都不剩，民眾只好改到就近的便利超商買泡麵。

其實12日宣布新增16例本土病例時，下午2點指揮中心記者會結束後，約3點開始大賣場、超市就陸續出現採購潮，直到傍晚的下班時段，採買的人流更湧現，泡麵與快煮麵貨架幾乎採購一空，平價衛生紙也被掃空，今天宣布雙北第三警戒，發生嚴重搶購潮都在意料中。

行政院長蘇貞昌昨公布台灣物資情況，目前疾管署與中華郵政的口罩庫存量共有8億片，每日產達4000萬片，台酒消毒酒精庫存量有57萬瓶，每日可生產20萬瓶，除此之外，防護面罩31.5萬件、全身防護衣270萬件、隔離衣1300萬件，防疫物資充足，無須擔憂。

農委會也已經啟動緊急措施，並保證產銷供應不會斷鏈，且我國所有農漁畜糧食儲備量可供應6個月以上，農委會副主委陳駿季也表示，因應緊急狀態來的消費習性改變，將會增加宅配與直銷部分，且已開始和電商平台業者盤點供應需求。

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時新聞網)