本土疫情大爆發，行政院長蘇貞昌與中央疫情指揮中心指揮官陳時中，今天宣布本土確診再添180例，雙北進入第三級警戒，引發各地大賣場湧搶購潮，架上民生物資沒多久就被掃購一空，包括市場、大賣場在內，手腳慢一點的人，已經買不到任何東西，只好改到便利超商掃泡麵。
上午一傳出雙北進入三級警戒，各賣場就已出現人潮，架上泡麵、罐頭、衛生紙，沒多久就被搶光，收銀台服務員結帳的手不曾停止，每個人民生物資買到滿，手推車裝滿商品，大排長龍等待結帳，不到中午，放在架上的泡麵，被搶到一包都不剩，民眾只好改到就近的便利超商買泡麵。
其實12日宣布新增16例本土病例時，下午2點指揮中心記者會結束後，約3點開始大賣場、超市就陸續出現採購潮，直到傍晚的下班時段，採買的人流更湧現，泡麵與快煮麵貨架幾乎採購一空，平價衛生紙也被掃空，今天宣布雙北第三警戒，發生嚴重搶購潮都在意料中。
行政院長蘇貞昌昨公布台灣物資情況，目前疾管署與中華郵政的口罩庫存量共有8億片，每日產達4000萬片，台酒消毒酒精庫存量有57萬瓶，每日可生產20萬瓶，除此之外，防護面罩31.5萬件、全身防護衣270萬件、隔離衣1300萬件，防疫物資充足，無須擔憂。
農委會也已經啟動緊急措施，並保證產銷供應不會斷鏈，且我國所有農漁畜糧食儲備量可供應6個月以上，農委會副主委陳駿季也表示，因應緊急狀態來的消費習性改變，將會增加宅配與直銷部分，且已開始和電商平台業者盤點供應需求。
(中時新聞網)
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