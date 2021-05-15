朝陽科技大學今天中午宣布，因應疫情自5月17日至5月23日啟動遠距教學演練，未來，再視疫情發展適時修正。

龍華科大宣布：即日起至6月8日遠距教學
亞洲大學宣布：5月17日至30日全面線上教學

(中時 )

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