國中會考數學科15日上午舉行，考題的非選擇題融入減碳元素、腳踏車出借，相當活潑。高雄市的考生反映，考題難易度適中，難易分明，需要的作答時間較多。但也有考生認為，這次數學科的題目偏難，不容易作答。

福誠高中國中部學生黃紹恩說，令他印象深刻的題目是選擇題有一題是腳踏車，題目設計：無論在甲、乙腳踏車店租車都可以在另一家店還車，請考生判斷哪一家車租出去的腳踏車量比較多。

以及非選擇題的碳足跡標示方式，只標示偶數，讓考生判斷數字分剛好偶數的情況；另請考生思考減少排碳量如何標示。學生覺得，整體來說計算題不多，著重觀念的理解，非選擇題也需要搭配文字敘述。

小港國中學生張斯淇、鄭晉杰與洪愛佳說，難易度適中，很著重觀念釐清跟思考。選擇題有一題是作圖題，題組中的甲、乙對於作圖的敘述都是對的，但是題目的圖片角度會造成誤解。

至於非選擇題，像是碳足跡、切蛋糕都很生活化，蛋糕題部分，主要是詢問在一塊四邊燒焦的大蛋糕，在橫切及縱切（20刀內），有幾種方式讓分切的蛋糕超過60塊，且不得有燒焦的邊。

(中時 )