因著疫情升溫，今（15日）單日就新增了180例確診個案，雙北更升級為第三級警戒，民眾不僅紛紛到超市賣場搶購物資，就連外送平台也因為大家要搶購物資，Uber Eats及foodpanda上的全聯、家樂福也暫時不能下單，foodpanda的生鮮外送也一度當機、進入不了畫面，而Uber Eats就首先儘速強制「放在門口」為大台北地區必要安全措施，及落實「無接觸送餐」。

foodpanda目前家樂福不接收訂單。（翻攝APP）

Uber Eats就首先儘速強制「放在門口」為大台北地區必要安全措施，並僅能以信用卡交易，落實「無接觸送餐」，減少傳播風險，後續將逐步擴大至其他縣市，並且暫停所有現金訂單，而今起至21日期間更推出一次性生鮮雜貨外送75折優惠（折抵上限100元），不用在超市群聚搶購物資，另而外送合作夥伴也會配合特定商家的入場「實聯制」要求。

Uber Eats大台北區強推「放在門口」、「無接觸送餐」。（翻攝APP）

同時Uber App或是Uber Eats App都有「上線前確認清單」與「口罩驗證機制」，以要求職業駕駛、外送合作夥伴上線前以即時回傳自拍照的方式來偵測配戴口罩的狀況，另全新的「上線前確認清單」能幫助職業駕駛與外送合作夥伴於行程前一一勾選「我帶著口罩或面罩」、「每趟行程結束後進行車輛消毒」、「沒有任何身體不適情況」，確保完成政府指導的安全相關措施才能上線開始接案，17日到19日期間輸入優惠序號「口罩戴好40」，可享上午10點至下午4點59分共計20趟40元乘車優惠折抵；輸入優惠序號「勤洗手20」，可享晚間9點至清晨3點59分共計20趟20元乘車優惠折抵，以減少大眾運輸的接觸風險。

Uber Eats目前家樂福不接收訂單。（翻攝APP）

(中時 )