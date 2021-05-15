雙北進入第三級警戒，頂呱呱北北基門市即刻起全面禁止內用，改採外帶外送；北北基以外門市確實落實實名制、口罩/量測額溫/酒精消毒，內用保持社交距離採梅花座。

開第一槍 頂呱呱北北基41門市 即起禁內用
超商跟進實聯制 萊爾富雙北門市搶先上路

(中時 )

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