頂呱呱北北基門市禁內用 改外帶外送 13:422021/05/15 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北進入第三級警戒，頂呱呱北北基門市即刻起全面禁止內用，改採外帶外送；北北基以外門市確實落實實名制、口罩/量測額溫/酒精消毒，內用保持社交距離採梅花座。 開第一槍 頂呱呱北北基41門市 即起禁內用 超商跟進實聯制 萊爾富雙北門市搶先上路 (中時 ) #北北基 #門市 #內用 #頂呱呱 #外帶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北24小時清消 悍馬車登場 04:102021/05/15 地方新聞 雙北三級警戒 南投縣配合中央升級防疫措施 13:492021/05/15 生活 明新科大防疫升級採遠距教學 暫停開放校園及圖書館 10:322021/05/15 生活 爆了！全聯逾千門市人潮湧現 即起實聯制 13:122021/05/15 生活 萬事莫如防疫急！Uber、Uber Eats 雙北儘速強制「放在門口」送餐 13:262021/05/15 財經 【三級警戒】超市搶購潮 民眾無法保持社交距離 無人流管制 12:252021/05/15 生活 直播》北市三級警戒 柯文哲：市民儘量在家 沒事不要外出 14:002021/05/15 政治 疫情更嚴峻 宜縣進入「準三級」防疫警戒狀態 13:442021/05/15 生活 Global Mall影城、親子樂園等暫停營業 館內DIY等活動取消 14:422021/05/15 生活 疫情拉警報 企業大手筆全額補助員工接種疫苗 12:102021/05/15 生活 【三級警戒】防雙北物資狂搶購 家樂福限購民生物資 11:512021/05/15 生活 生活熱門新聞 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 中市本土零確診破蛋？出現1例確診者 衛生局下午3：10急開記者會 - 生活 台北升三級關鍵 萬華快篩爆大量確診 陽性率高達10％ - 生活 彰化暴增6確診 1家5口母親節聚餐和刮痧業者全染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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