【三級警戒】僅雙北升三級 侯友宜建議北北基宜桃都該升級 13:422021/05/15 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 僅雙北升三級 侯友宜建議北北基宜桃都該升級。（摘自侯友宜臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」 訂閱影音： 中時新聞網 雙北升級三級警戒，新北市長侯友宜表示，北北基宜桃都是一個大共同生活圈，萬華很多篩檢出來，很多人住新北等等，大家密不可分，北北基宜桃應該一起升級，否則萬一擴散出去再升，恐怕為時已晚。 侯友宜說，為了讓防疫全面戒備滴水不漏，誠懇建議中央生三級警戒應該把桃園跟基隆一起納入，不要等疫情不斷擴散再升三級，台灣都是共同生活圈 所以北北基宜一起升三級。 雙北民眾瘋搶食物 名醫曝2東西沒人買 防疫升級 雙北社區式長照機構停至5／28 (中時 ) #北北基宜 #三級 #侯友宜 #升級 #雙北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北三級警戒 金管會：股東會全面實名制 15:222021/05/15 財經 開第一槍 頂呱呱北北基41門市 即起禁內用 12:112021/05/15 生活 疫情連環爆 陳其邁：不鼓勵公務員私下到雙北 15:362021/05/15 政治 獅子會父謊報女兒在國外念書 女兒卻在高雄確診 侯友宜：重罰30萬 11:052021/05/15 生活 頂呱呱北北基門市禁內用 改外帶外送 13:422021/05/15 生活 部立台北醫院、板橋聯醫 將成新北專責篩檢醫院 15:542021/05/15 生活 新增本土180例確診 女星喊話：別再說謊了好嗎？ 14:312021/05/15 娛樂 雙北三級警戒「5大措施一次看」 公共場所全關閉 11:172021/05/15 社會 新北24小時清消 悍馬車登場 04:102021/05/15 地方新聞 雙北禁室內5人、室外10人聚會 陳時中：最重罰30萬 14:222021/05/15 生活 【三級警戒】封城？陳時中：連7天百例才達標準 萬華是否封區隨時調整 11:262021/05/15 政治 生活熱門新聞 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 中市本土零確診破蛋？出現1例確診者 衛生局下午3：10急開記者會 - 生活 台北升三級關鍵 萬華快篩爆大量確診 陽性率高達10％ - 生活 彰化暴增6確診 1家5口母親節聚餐和刮痧業者全染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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