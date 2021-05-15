北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

雙北升級三級警戒，新北市長侯友宜表示，北北基宜桃都是一個大共同生活圈，萬華很多篩檢出來，很多人住新北等等，大家密不可分，北北基宜桃應該一起升級，否則萬一擴散出去再升，恐怕為時已晚。

侯友宜說，為了讓防疫全面戒備滴水不漏，誠懇建議中央生三級警戒應該把桃園跟基隆一起納入，不要等疫情不斷擴散再升三級，台灣都是共同生活圈 所以北北基宜一起升三級。

(中時 )