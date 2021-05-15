【LIVE直播】 本土疫情暴增！指揮官陳時中最新說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增185例COVID-19確定病例，分別為180例本土及5例境外移入。確診個案擴及台北、新北、彰化、宜蘭、台中、桃園等。指揮官陳時中表示，今早台南也檢出1例，但不包括在今日公布的案例中。

陳時中表示，今日新增的180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於年4月23日至5月14日，居住縣市分別為台北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園縣各4例、台中市及基隆市各1例，相關疫情調查持續進行中。

陳時中表示，今起要擴大開設專責病房，嚴格實施分艙分流，設置戶外篩檢站進行採檢，同時廣泛運用遠距醫療於門診病患，同時也積極啟動專責應變醫院。

至於雙北企業要如何落實？陳時中建議，可依照公司內、環境外有無疫情做判斷，如公司內有人確診，同辦公室就要在家上班。企業指引是為了讓企業順利經營，無論遠距、異地都是自行規定，企業若不瞭解可以跟疾管署討論。

對於防疫警戒是否會再升級？陳時中表示，若採取更嚴格措施，民眾可能會反彈，跟防疫政策對抗，這樣防疫就一定會失敗。我們防疫一年多來要避免這樣的情況，維持在適時適度的力道，希望達到效果、人民也配合。要根據強度、配合度，進行滾動式調整，也要注意防疫疲乏的產生。

今日新增之5例境外移入個案為3男2女，年齡介於20多歲至40多歲， 分別自菲律賓、印度、美國及越南入境 ，入境日介於3月7日至5月12日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；發病日介於5月2日至13日。

截至目前國內累計1475例確診，分別為1,078例境外移入，344例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中(案1078、1079、1091、1092、1100、1101、1102、1105、1122、1153、1154、1183、1187、1222)；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,116例解除隔離、347人住院隔離中。

指揮中心提醒民眾，請符合公費接種對象者踴躍接種COVID-19疫苗，及早獲得保護力。接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。

(中時新聞網)