北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

中央宣布雙北升級三級警戒，新北市長侯友宜15日表示，除了中央九大防疫防疫指引，新北也啟動六大作為，包括全市各里里民活動全面暫停、熊猴森公園停止開放、鼓勵雙北捷運與公車記名制，另外市府也將啟動分組分區辦公，暫停洽公民眾進入辦公區域，出入大樓將將採實聯制，此外維持學校基本上課、基本照顧外，其餘活動暫停。

新北市第三級警戒準則如下：

一、全市各里里民活動全面暫停

二、維持學校基本上課、基本照顧外，其餘活動暫停

三、熊猴森公園即日起停止開放，其他公園遊戲器具、涼亭等加強清消，如無法有效管制人流必要時關閉

四、鼓勵雙北捷運及公車電子票證記名制

五、市府啟動分組分區辦公

六、市府大樓、各區公所及市府所屬機關辦公場所等洽公人流管控，區分辦公與為民服務區，洽公民眾暫停進入辦公區，為民服務鼓勵線上申辦，大樓出入落實實聯制，每日檢討，增加清消。

(中時 )