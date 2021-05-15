台灣一口氣爆發180個新冠肺炎確診本土病例，雙北地區進入三級防疫警戒狀態，緊鄰雙北的宜蘭縣，縣長林姿妙也在15日下午1點緊急宣布，宜蘭縣進入「準三級」防疫狀態。

中央在15日上午宣布台北市、新北市進入第三級防疫警戒，宜蘭縣長林姿妙隨後在今天下午宣布宜蘭縣進入準三級防疫，民眾外出應全程配戴口罩，避免室內5人，室外10人

以上的聚會及活動。

林姿妙進一步表示，由於許多宜蘭人採通勤方式到雙北工作，將加強轉運站、火車站等消毒工作，也請民眾非必要儘量不要到雙北地區，此外，民眾如果有用餐需求，也請採

外帶方式或外送服務，並且避免直接接觸，保障自身及外送員安全。

疫情越來越嚴峻，但仍有八大行業的業者仍要冒著群聚傳染的風險營業，宜蘭縣警方昨（14）日晚間主動巡察，發現冬山鄉某視聽伴唱業者違法營業，但因業者拒絕開門，警方先在門外完成蒐證工作，並要求立即停止營業，同時依照傳染病防治法對業者重罰，如果再有違規營業情事，縣府將祭出每天連續重罰的手段。

縣府衛生局長徐迺維另表示，冬山鄉某所國小學生確診後，其餘師生的篩檢結果已經出爐，全部是呈現陰性反應，請民眾放心。

(中時 )