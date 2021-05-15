本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

行政院長蘇貞昌今舉行記者會，指昨天新增確診個案超過180例，陳時中也表示雙北將升級三級警戒，對此，國民黨台北市議員游淑慧痛批，之所以會造成台灣防疫大破口的原因，不就是從民進黨范雲立委的「強烈建議」，促成航空機組員回到「3（天居家隔離）＋11（天自主健康管理）」政策，而後衛福部長陳時中的「沒擔當妥協」所開始的？

國內新冠肺炎疫情連環爆，國內昨（14日）一天就新增180多名新冠肺炎本土案例，創下疫情以來新紀錄，行政院與中央流行疫情指揮中心今（15日）早宣布全國娛樂場所關閉、全面停止進香團等，而新北、台北今起防疫警戒升至第3級。

對此，游淑慧也在臉書發文表示，原來確診不是29例，而是180例。政府靠欺騙人民搶防疫光環，靠指責他人來諉過卸責，一直在粉飾太平，「到底騙我們多久、騙我們多少」？

游淑慧痛批，整個台灣的大破口，是不是就是從范雲的「強烈建議」、陳時中的「沒擔當妥協」開始！一個台電員工按錯開關，導致全台大停電；一個執政黨只會內宣和內鬥，讓全台防疫破口。游文末感嘆，昏官當道，天佑台灣。

此外，對於新北市府5月13日宣布八大行業、公有場館全數暫停營業開放，游淑慧質問台北市府，到底為什麼要糾結多開放一天呢？未來有發現有昨天在北市八大或公有場館接觸的確診案例，台北市府要如何承擔這個責任。

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(中時新聞網)