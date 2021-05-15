亞洲大學宣布：5月17日至30日全面線上教學 13:452021/05/15 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞洲大學RUP 宣布，5月17日至30日實施全面線上教學。（資料照片／陳淑芬台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲大學今天表示，因應中央疫情指揮中心宣布雙北疫情升級，亞洲大學自5月17日至5月30日連續兩週，全面啟動線上教學。 亞洲大學指出，各學系實驗、實習課程將研擬線上授課，如無法進行遠距授課，改採延後授課，以調補課方式進行或採取5人以下為一班的分流方式進行，課程須全程配戴口罩。 朝陽科大宣布 5月17日至23日啟動遠距教學 中興大學今宣布：停止校內活動 17日至6月8日遠距教學 (中時 ) #亞洲大學 #5月 #進行 #17 #30日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東海大學宣布 5月17日至30日全面線上教學 11:362021/05/15 生活 龍華科大宣布：即日起至6月8日遠距教學 13:352021/05/15 生活 台灣蘋果日報5月18日停刊 04:102021/05/15 財經焦點 衛武營閉館消毒 17日重新開館 04:102021/05/15 地方新聞 亞洲疫情緊繃 日、星防疫升級 04:102021/05/15 財經要聞 明新科大防疫升級採遠距教學 暫停開放校園及圖書館 10:322021/05/15 生活 全面配合中央抗疫 開南大學啟動遠距線上教學 13:222021/05/15 生活 新北產學合作再升級 打造工程師、會計師 04:102021/05/15 地方新聞 全台防疫動起來 多地八大場所暫停營業 多所大學啟動遠距教學 科技業展開分流部署 04:102021/05/15 財經要聞 防疫優先 竹縣停辦端午龍舟賽 04:102021/05/15 地方新聞 雙北升第三級！SBL總冠軍賽與WSBL決賽喊卡 11:452021/05/15 體育 生活熱門新聞 【三級警戒】疫情連環爆 陳其邁：高雄進入準三級 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 4天激增65本土 一縣市破功！最新確診地圖曝光 - 生活 直播》重災區！台北爆89人染疫 新北增75人確診 - 生活 高雄確診女曾回蘆洲過母親節「搭普悠瑪又轉捷運」 緊急匡列245人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。