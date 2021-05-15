亞洲大學今天表示，因應中央疫情指揮中心宣布雙北疫情升級，亞洲大學自5月17日至5月30日連續兩週，全面啟動線上教學。

亞洲大學指出，各學系實驗、實習課程將研擬線上授課，如無法進行遠距授課，改採延後授課，以調補課方式進行或採取5人以下為一班的分流方式進行，課程須全程配戴口罩。

(中時 )