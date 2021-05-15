大陸大型乳製品製造商中國優然牧業在2020年11月遞交赴港上市申請，該公司最快於5月17日進行上市前預演，集資規模由逾4億美元增至8億美元（約合62億港元）。
香港經濟日報15日報導，中國優然牧業成立於1984年，並於2015年將業務從伊利分拆出來營運。公司業務主要為原料奶、反芻動物養殖系統化解決方案。大陸私募基金PAG太盟投資集團於早年參與投資，為中國優然牧業大股東，其股份持有42.89％，伊利股份則持有40％。
(工商 )
大陸大型乳製品製造商中國優然牧業在2020年11月遞交赴港上市申請，該公司最快於5月17日進行上市前預演，集資規模由逾4億美元增至8億美元（約合62億港元）。
香港經濟日報15日報導，中國優然牧業成立於1984年，並於2015年將業務從伊利分拆出來營運。公司業務主要為原料奶、反芻動物養殖系統化解決方案。大陸私募基金PAG太盟投資集團於早年參與投資，為中國優然牧業大股東，其股份持有42.89％，伊利股份則持有40％。
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