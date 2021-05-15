新北果菜公司自昨（14）日深夜已開始實施實名制進場，提醒沒有手機或是手機網路連不到的民眾，進場需要手寫實名制登記，部分同仁在家上班，深夜現場同仁做好做足防疫作為繼續交易，並聯絡產地加強供貨，民生果蔬穩定供應。
新北果菜公司表示，新北市疫情警戒已升至三級警戒，提醒民眾應落實自我健康監測，每天觀察身體狀況、量測體溫，盡量減少出入公共場所，外出應全程戴口罩、勤洗手、落實呼吸道衛生及咳嗽禮節等。
有關進場防疫規定可查詢新北果菜公司臉書，板橋市場（https：／／www.facebook.com／NTPMFans.19860101／posts／1327362957634514）、三重市場（https：／／www.facebook.com／NTPMFans.19860101／posts／1327360880968055）。
(中時 )
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