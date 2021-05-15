因應15日上午行政院緊急會議，新竹市長林智堅召開緊急防疫會議，宣布竹市以「準3級防疫準備」，即日起至6月8日前，全市校園停止對外開放，動物園、南寮旅服中心、環教中心、親子館、婦女館皆暫停開放，休閒娛樂場如全市健身中心、國民運動中心也暫停開放，社區大學、樂齡中心、長青學苑也暫停上課。林智堅呼籲，民眾凡外出務必全程佩戴口罩，避免不必要的移動、活動與聚會，即日起將全面加強勸導。

竹市即日起以「準3級防疫準備」提升防疫規格，防疫如同作戰，亟需全民團結。林智堅強調，依循全國防疫因應措施，竹市休閒娛樂場所應關閉：包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店酒廊、錄影節目帶播映場所如MTV、視聽歌唱場所如KTV、理容院包括觀光理髮及視聽理容、指壓按摩場所、健身休閒中心含提供指壓與三溫暖等設施之美容瘦身場所、保齡球館、撞球場、健身中心含國民運動中心、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

防疫升級，竹市8大行業15日起已暫停營業，林智堅感謝休閒娛樂從業者配合政府政策，他指出，市府日前也已啟動宗教祭祀場所如寺廟、教會等防疫宣導，請單位務必落實實聯制、維持單一出入口管控，以便確保人數；餐廳也須落實實聯制，市府也將加強宣導落實。公共場所、大眾運輸等人潮熱點將增加消毒頻率，現正值會考期間，市府會加強掌握會考現場狀況，確保家長學師生安心應考。

林智堅提及，若社群網路若出現不實訊息，市警局也將立即啟動調查，也籲請民眾疫情訊息以指揮中心宣布為準，切勿轉傳不實訊息以免觸法。

(中時 )