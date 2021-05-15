為了快速防堵武漢肺炎疫情發展，行政院院長蘇貞昌今天宣佈，台北市、新北市即日起進入三級警戒，全國各項防疫工作也要加強，要求停止室內5人以上、室外10人以上的社交聚會等措施，農委會主委陳吉仲表示，務必100％確保各項農漁畜產品供應無虞。

陳吉仲在臉書提及，從去年年初開始，就持續不斷盤點整備所有的農業資材及農漁畜產品生產，國人每日所需的稻米、穀物、蔬菜、水果、畜產、水產，以及農業生產所需的種苗、農藥、肥料、飼料等，目前全都十分充足，非常有信心、絕對可以保證所有的農漁畜產品都能穩定供應不斷鏈，請國人儘管放心。也要請全國所有的農漁畜批發市場，務必在嚴守防疫規定的前提下維持順暢運作。

陳吉仲提及，為了因應加強防疫措施帶來消費行為及生活習慣的改變，也已經超前部署，將加強與電商平台等線上銷售通路及外送業者的合作，讓生產端充足供應的農漁畜產品，都能在符合防疫生活指引的條件下，及時又新鮮地送到消費者的手中。

(中時 )