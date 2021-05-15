海利大衛森(Hailey Davidson)在本月14日勇奪佛州高球賽冠軍，成為美國首位奪得女子職業賽冠軍的跨性別選手！同日她獲得美國高球協會的鑑定通知，認可她的性別。28歲的海利大衛森出生時是男人，夢想登上女子高球職業賽，從2015年開始使用藥物控制荷爾蒙，今年1月接受長達6小時的性別重建手術，準備挑戰最高等級的LPGA美巡賽，官方還在審核她的性別。

LPGA(女子職業高球協會)多年前被一位跨性別者控告歧視，因此他們在2010年表決通過，允許出生性別不是女人的運動員參賽，只要他們通過官方性別鑑定。LPGA、美國高協今年修改規定，縮短變性者需要治療的時間，先前運動員必須在比賽開打兩年前做完性別重建手術並控制荷爾蒙，現在完全取消時間限制，動完手術馬上就可報名參賽了。

海利大衛森說：「他們只是想設定兩年這道牆來逼迫我們自行放棄。」這場小型比賽有LPGA女將Perrine Delacour參加，但也被大衛森擊敗。

手術前在醫生的要求之下，海利大衛森減去90磅體重(約40公斤)，並且不得進行重量訓練，以減少她身上的肌肉量。在手術與荷爾蒙治療之後，海利大衛森揮桿的速度下降9英里(時速)，開球的距離減少了30碼。她堅稱自己不再擁有男人的力量優勢，唯一的好處是她不像身為男人時那樣容易暴怒。

海利大衛森為了圓夢還上網募款，獲得網友3500美元捐助，並表示「我不會永遠被困在小比賽。」她也不忘感謝力挺跨性別運動員的美國總統拜登(Joe Biden)，拜登上任之初即以行政命令要求全美學校必須接受跨性別者參與女子賽事。

(中時新聞網)