台北市進入三級警戒 市長柯文哲召開記者會說明最新情形

因應本土疫情昨(14日)一天確診案例達180人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(15日)宣布，台北市、新北市即日起至28日升級第三級警戒。台北市長柯文哲於今下午14時召開記者會說明最新情形。

柯文哲在會中表示，早上八點起已經關閉十大類特地場所、室內活動採實名制、中小學停止對外開放等措施，並呼籲市民盡量留在家裡，沒事不要外出，外出要戴口罩，不要在外吃東西。

被問及一般商店、小吃店、餐飲店的作法為何，柯文哲表示，新北市侯友宜市長有跟我溝通過，特別是夜市，原則上要能夠做到隔板、梅花座、實名制，不然都外帶，不然內用的話，就一定要有距離、落實實名制。

至於異地辦公，柯文哲表示，周一(17日)起先市府啟動居家辦公，萬華區已經啟動異地辦公；副市長黃珊珊補充說明，異地辦公目前是針對市府機關，不是針對其他機關，包括一般企業可以依照本身防疫計畫而做。

至於外界質疑北北基桃未一起提升三級警戒，是否會增加防疫困難?柯文哲表示，這問題是疫情指揮中心做全國判斷，不是地方政府可以做替代回答。

另外，被問及中央地方溝通是否順暢?什麼時候收到中央決定升級三級警戒通知，會不會措手不及?柯文哲說，9點政院祕書長辦公室打電話給我，說政院約10:45開會，事先有說，早上衛福部次長、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也有針對台北市醫院調度問題進行開會，到目前為止中央地方聯絡都算順暢，只要命令一出來很清楚，後面就會做調整處理。

(中時新聞網)