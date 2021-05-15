龍潭分局中興派出所副所長林榮裕、警員吳哲宇及葉宸菲等3員，於昨天下午執行巡邏勤務時，行經龍潭區中興路巷內，接獲里長報稱，有1名93歲年邁的劉姓老翁多日未出門，但撥打電話無法取得聯繫，擔心會發生意外，才報請龍潭警方的協助。

經員警隨即趕赴現場處理時，在門外就聽到老翁微弱的呻吟聲，但住家大門上鎖無法進入查看，員警在情急之下隨即向附近鄰居商借工具破門救援，進入後竟發現老翁臉色蒼白倒臥在客廳地上，經趨前了解才知道是老翁因年邁行動不便，因當下血壓過高感到頭暈想要吃藥，所以才會自行從房間走向客廳，但不小心就跌倒，無法自行起身，幸好有警方及時到場協助救援，經送醫診治後目前已無大礙。

警方進入住家救援時，93歲的劉姓老翁喃喃自語：「快扶我…起來」，女警葉宸菲見狀絲毫不敢大意，立即趨前將該名老翁攙扶起來，待男子精神穩定後，老翁娓娓道出自己年邁，根本無力支撐雙腿行走，步行皆須靠拐杖或輪椅，因數日前步行至客廳時，一時不察跌了個踉蹌，雙腿無法使力，就在家中地上倒臥了5天，又無法起身撥打電話，在求救無門不知所措之際，幸有警方到場，否則後果不堪設想。

經了解，老翁雙腿及手部有多處輕微擦挫傷，身體頗為虛弱，驚魂未定言語呢喃，警方急忙拿取礦泉水給予補充水分及找尋藥物給予服用，事後聯繫消防救護人員到場協助送醫，里長事後表示幸有警察到場協助幫忙，否則老翁一個人倒在地上又沒有人能協助他送醫，真不知道該怎麼辦才好，感謝的對警方說，幸有員警的積極協助及妥善照顧，老翁得以平安無恙，而事後附近民眾看到警察積極熱心協助，紛紛讚許著警察為民服務之舉，有效型塑警察優良形象。

(中時 )