本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

蘆洲確診人數激增，新北市長侯友宜15日被問到蘆洲是否已是高危險區時表示，不要把蘆洲汙名化，但其他區域確診人數不會低於蘆洲，非大家所想的高危險區，他已責成衛生局隨時做好普篩準備，若真有高危險區，隨時啟動應變。

侯友宜也說，完整確診名單中央下午會公布，新北已準備兩個醫院，若有狀況高危險區域會去篩檢目前醫療配備都已盤點完畢。

侯友宜說，目前新北有652病床，與200多個專責病房，另外增用1043病床，另外還有911個呼吸器與23個葉克膜，另外也增調防疫旅館與一般旅館全力備戰。

(中時 )