防疫再升級引發恐慌，泡麵區部分品項被搬空。（王文吉攝）

家樂福豐原店湧入採買民眾，均鎖定泡麵、罐頭區搬貨。（王文吉攝）

口罩、漂白水、衛生紙等未見搶購。（王文吉攝）

中部民眾搶滿民生物資。（王文吉攝）

WORLD GYM世界健身俱樂部會員臨櫃詢問請假事宜。（王文吉攝）

國內健身龍頭「WORLD GYM世界健身俱樂部」櫃台湧入詢問封館電話。（王文吉攝）

WORLD GYM世界健身俱樂部宣布全台105分店於5月15日下午4點暫停開放至5月28日。（王文吉攝）

疫情失控炸鍋，行政院緊急記者會宣布雙北升級三級警戒，全國健身中心關閉，消息一出，國內健身龍頭「WORLD GYM世界健身俱樂部」櫃台亂成一團，除電話不斷湧入詢問是否封館？還有人到場詢問請假事宜，許多會員運動到一半得知防疫升級，紛紛收拾提早離館。

WORLD GYM稍早宣布，為防堵嚴峻疫情，配合中央防疫措施，全台105分店於5月15日下午4點暫停開放至5月28日，關於會員權益，將依實際停業天數、於恢復營業後返還給會員使用；停業期間，會員無須自行提出請假申請。是否會在5月29日恢復營運？公關廖容瑩表示，將視疫情滾動式配合，請會員諒解。

中部量販店也出現採購潮，豐原家樂福量販店中午左右湧入一波波消費者，顧客均鎖定泡麵、罐頭區。陳小姐說，看完雙北疫情覺得要減少出門外食，應在家烹煮。也有民眾焦慮表示「現在不是一包一包拿，而是一箱一箱搬」，倒是口罩、漂白水、衛生紙等未見搶購。

至於麗寶樂園渡假區目前仍維持正常營運，並已全面加強現場防疫工作，後續園方會隨時依據中央主管機關相關防疫政策，全力配合辦理。

雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空

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