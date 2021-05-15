正在台南成功大學進行的110年全大運，在13日宣布為舉行之賽事將延後舉辦後，今天又因行政院宣布將雙北防疫警戒提升至第三級，全大運執行委員會顧及眾多教練及選手之健康與安全，經裁判長共識及體育署同意，宣布賽程到今(15)日中午為止，其他未完之賽程一併展期辦理。

體育署聲明如下：

針對行政院上午宣布：將雙北防疫警戒提升為第三級，啓動嚴格管制措施，提升防疫規格。

110年全大運執行委員會顧及眾多教練及選手之健康與安全，經裁判長共識及教育部體育署同意，宣布賽程到今(15)日中午為止，其他未完之賽程一併展期辦理。

110年全大運目前尚在辦理之4項賽事，包括羽球、橄欖球、網球、射箭將予以展期，併同之前宣布展期之8種9項賽事，待疫情紓緩時舉辦，預計於110年9月底前辦理完畢。

今日停止比賽，後續影響包括羽球1344人次、網球208人次、射箭126人次、橄欖球300人次，影響人次計2112人次。

(中時 )