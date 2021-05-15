台北市校園性騷擾通報逐年攀升，最高紀錄1年1100件，成立案件僅100件，成案數不到1成，市議員陳怡君痛批調查是輕輕拿起輕輕放下，質疑學校性平委員會到底是不認真，還是沒有能力。北市教育局長曾燦金對此回應，會再強化性平會知能。

日前有民眾向陳怡君陳情，北市1名16歲就讀高中的女同學，在校擔任老師的小幫手，師生因此發展出曖昧的師生戀，老師甚至在約會時伸出狼爪，學生在MTV包廂內遭狼吻，在性侵未得逞後分手，造成女學生精神及情緒長期不穩就醫。

陳怡君表示，學校性平委員會調查後，因雙方僅有口供及LINE對話紀錄，無明確事證，該師最後依校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則規定，處罰老師須自費上8小時性平課程、心理諮商4小時，她質疑學生的精神狀態嚴重受傷害，難道老師沒有責任。

陳怡君進一步調閱統計資料發現，2018年北市國高中、小學性騷擾通報案件數有573件、有113案成立；2019年有665件通報、142件成立；去年1130件通報、91件成立。

陳怡君怒批，性平會的調查恐怕都是輕輕拿起輕輕放下，性騷擾通報案件數與成立案件數有天大懸殊，這究竟是沒有能力，還是不認真，性平委員會恐怕都是抱持「大事化小、小事化無」的心態處理性騷案。

對此，曾燦金回應，會要求學校性平會再加強察覺和判斷的知能，應該本著專業和正義做公正處理。教育局補充說明，去年部分案件還在調查沒有完成，所以未列入成立件數。

(中時 )