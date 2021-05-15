國內疫情今天暴增180例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午宣布，雙北升級至第三級警戒。對於新北餐飲業是否歇業？新北市長侯友宜僅呼籲民眾盡量外帶，不要在店內用餐，若小吃店無法落實做到梅花座、實聯制、隔板，就暫停營業休息到5月28日。

(中時新聞網)