【三級警戒】新北餐飲小吃停業？侯友宜：做不到實聯制就休息到5／28 14:182021/05/15 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，新北餐飲業若不能落實梅花座、實名制、隔板，將暫停營業至5月28日。（示意圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情今天暴增180例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午宣布，雙北升級至第三級警戒。對於新北餐飲業是否歇業？新北市長侯友宜僅呼籲民眾盡量外帶，不要在店內用餐，若小吃店無法落實做到梅花座、實聯制、隔板，就暫停營業休息到5月28日。 【三級警戒】蘆洲是否設立快檢站？侯友宜：不要汙名化 【三級警戒】暴增180確診 游淑慧點名這2人造成台灣防疫破口 (中時新聞網) #新北 #侯友宜 #實名制 #休息 #三級警戒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【三級警戒】雙北升三級警戒 侯友宜：新北將封鎖高危險區塊 11:162021/05/15 生活 【三級警戒】疫情激增！侯友宜視察物流中心：物資充分、勿恐慌 13:082021/05/15 生活 【三級警戒】賣場擠爆街上店面冷清清 商家嘆：用餐人數掛蛋 13:172021/05/15 生活 【三級警戒】防疫升三級有9大指引外 新北再推6準則 13:442021/05/15 生活 【三級警戒】雙北升第三級警戒 會考照常、大眾運輸禁止飲食擴大至候車區 12:482021/05/15 生活 【三級警戒】防雙北物資狂搶購 家樂福限購民生物資 11:512021/05/15 生活 【三級警戒】雙北百貨實聯制、人流管制 中午進館人數不到一成 14:252021/05/15 生活 【三級警戒】僅雙北升三級 侯友宜建議北北基宜桃都該升級 13:422021/05/15 生活 【三級警戒】民眾瘋搶！全聯雙北門市實聯制 控人流限百人 14:362021/05/15 生活 【三級警戒】疫情升級 樹林興仁、林口夜市暫停營業 14:342021/05/15 生活 【三級警戒】新北議會全面停會 議員促盡速設置快檢站 12:032021/05/15 政治 生活熱門新聞 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 中市本土零確診破蛋？出現1例確診者 衛生局下午3：10急開記者會 - 生活 台北升三級關鍵 萬華快篩爆大量確診 陽性率高達10％ - 生活 彰化暴增6確診 1家5口母親節聚餐和刮痧業者全染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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