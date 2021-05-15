狗狗幣成為虛擬貨幣市場熱門標的，甚至成為投機者炒幣選項，創辦人Billy Markus日前發文呼籲，投資者應該將注意力轉移到更有意義的事情上，狗狗幣淪為炒幣已背離創辦初衷，對此相當失望。

工程師Billy Markus與Jackson Palmer在2013年為了諷刺虛擬貨幣市場氾濫，設計以柴犬為頭像的虛擬貨幣，並開玩笑要網友投資。沒想到，今年初特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）發文擁護狗狗幣，激勵狗狗幣半年暴漲250倍。

新浪財經報導，狗狗幣瞬間爆紅，甚至成為炒幣選項，已經與Billy Markus創辦狗狗幣的初衷相左，讓他感到心痛，「創造狗狗幣的出發點並不是要投機炒作，只是想讓世界有更正面的影響。」

Billy Markus呼籲，「炒幣行為只會帶來負面的影響，作為創始人，過去7年看了很多，我並不感到生氣，但是非常失望，希望大家能將注意力轉移到更有社會意義的事情上。」

儘管已退出幣圈，Billy Markus仍透過化名「Shibetoshi Nakamoto」進行狗狗幣的社區活動，譬如它們曾經以狗狗幣的名義贊助跑車，讓車印上狗狗幣標誌參加賽是，同時也使用狗狗幣為經費短缺的牙買加雪橇隊募資，讓他們一圓參加索契冬季奧運會的夢想。

(中時新聞網)