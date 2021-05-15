全台疫情升溫，中市本土零確診恐破蛋？繼中央宣布全台單日新增180例本土個案，台中市也出現一例本土病例，衛生局15：10分召開記者會，擬公布足跡及因應措施。

依疾管署全台確診地圖，中市至5月14日維持5例境外移入確診者，但零本土個案的紀錄在此波疫情中失守，15日出現首例確診者；台中市衛生局上午面對各方追問，沒有否認，只是說，下午兩點中央流行疫情指揮中心會說明；稍早也確定3：10分緊急召開記者會。

(中時 )