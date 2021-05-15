中市本土零確診破蛋？出現1例確診者 衛生局下午3：10急開記者會 14:222021/05/15 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市15日上午針對三級警戒預作兵棋推演，下午將召開緊急會議說明確診者足跡。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台疫情升溫，中市本土零確診恐破蛋？繼中央宣布全台單日新增180例本土個案，台中市也出現一例本土病例，衛生局15：10分召開記者會，擬公布足跡及因應措施。 依疾管署全台確診地圖，中市至5月14日維持5例境外移入確診者，但零本土個案的紀錄在此波疫情中失守，15日出現首例確診者；台中市衛生局上午面對各方追問，沒有否認，只是說，下午兩點中央流行疫情指揮中心會說明；稍早也確定3：10分緊急召開記者會。 中市淨土不保 化學兵深夜出動消毒網民憂 本土確診延燒 蘇貞昌親自主持臨時記者會說明 (中時 ) #台中市 #零確診 #衛生局 #確診 #記者會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土確診大破口 新增16例與茶藝館有關 04:102021/05/15 焦點要聞 國中會考今天登場 教育部深夜證實：確診考生不只1人 00:212021/05/15 生活 台北升三級關鍵 萬華快篩爆大量確診 陽性率高達10％ 14:362021/05/15 生活 確診者搭火車縱貫300公里 板橋至台南 台鐵緊急消毒 08:382021/05/15 生活 屏東誤認確診廣發訊息 小黃司機送辦 04:102021/05/15 地方新聞 板橋1國中生確診 38同學得隔離 04:102021/05/15 焦點要聞 和平醫院22醫護送隔離 同事打氣 04:102021/05/15 焦點要聞 日本緊急事態宣言 追加3道縣 04:102021/05/15 國際大事 本土一天爆180例 新北緊急召開會議即刻進入三級警戒 11:182021/05/15 生活 本土確診爆增29例 歐陽靖舉日本現狀曝「台灣防疫有成」 10:302021/05/15 娛樂 確診者到過 內壢郵局暫停營業 04:102021/05/15 地方新聞 生活熱門新聞 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 中市本土零確診破蛋？出現1例確診者 衛生局下午3：10急開記者會 - 生活 台北升三級關鍵 萬華快篩爆大量確診 陽性率高達10％ - 生活 彰化暴增6確診 1家5口母親節聚餐和刮痧業者全染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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