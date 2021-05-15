昨天又暴增180例本土病例，確診天天創新高、雙北提升至三級警戒，看來台股的反攻契機，又被打亂了一池春水。說實在的，若疫情不要這麼惡化，接下來幾天肯定是反攻的好時機，但難道接下來的台股，真的只能坐以待斃了嗎？或許觀察其他幾個面向，可以讓你不這麼恐慌。

一、 恐慌指數：恐慌指數頂點，往往是股市的反轉點，散戶反指標，往往就是市場的鐵則。在新增180例與升級三級警戒後，接下來幾天的恐慌程度勢必會達到頂點，但各位別忘了，去年3月18日恐慌指數創下歷史新高，接著3月23日來到最高點，但指數卻早在3月19日止跌。

二、 傳產走弱：4月的傳產股不可思議、4月的電子股差強人意。但台股畢竟以電子股為命脈，因此要穩盤，資金勢必要重回電子股。5月11日電子成交比重創下10年新低的37%後，開始置之死地而後生，不但電子股人氣逐步回溫，電子強於傳產的態勢也越來越明顯，況且電子股經歷了這一波殺盤，確實都來到非常具備投資價值、並足以吸引長線買盤的價位，這絕對是好事一件。

三、 一波到底：以去年疫情剛爆發的3月股災為例，絕對是一個最客觀的標準。由這個例子可知，針對疫情這類利空的反應，往往是一波到底，反應時間大約為半個月。去年3月疫情大爆發，從3月6日起跌，至3月19日落底，這當中幾乎完全沒漲過，就是一波到底。但一波到底之後，即便4、5月的疫情仍相當嚴峻，甚至爆出敦睦艦隊等大型傳染事件，都已經不再對台股造成任何影響。

而這次的狀況也非常類似，台股自5月3日起跌，5月12日盤中崩跌1417點，創下史下最大跌點與跌幅紀錄，其實都頗有一波到底的味道。這邊可以假設一個最壞狀況，若周一台股再度跌破5月12日的低點15165點，那麼最壞大概也就這樣了！畢竟單日180例這種數字爆出來後，未來的單日確診數只要低於180人，對於市場來說就算是個好消息了！不是嗎？

四、 國際股市：去年疫情最慘烈的美國，在9月完全收復3月股災跌幅、並於11月再度改寫歷史新高。近期號稱人間煉獄的印度，近一個月來的股市漲跌幅為0。難道台灣有比它們嚴重嗎？難道台股有比它們還差嗎？

五、 政府的決心：當政府出手干預，就有絕對的力量能讓股市起死回生。相信大家都有這樣的共識，現在的政府非常看重股市這項政績，從去年3月的國安基金進場；去年7月12000點之上國安基金打死不退；2月金管會主委為16000點的基本面掛保證；4月央行總裁勸國人提高投資率；到5月崩跌過後，國安基金、金管會、行政院、甚至總統本人都出面喊話，這在意的程度不言可喻了吧！那麼還是那句老話，當政府出手干預，就有絕對的力量能讓股市起死回生。

健康比金錢更重要，因此再次提醒大家，防疫很重要，去年我們可以、今年我們更可以。至於股市，看完以上五點，你還需要恐慌嗎？

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)