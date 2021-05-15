深圳康泰生物14日公告稱，該公司研發的新冠病毒滅活疫苗已獲批在大陸緊急使用。目前康泰生物已啟動開展新冠病毒滅活疫苗三期臨床試驗相關工作。這是廣東省第一個獲批緊急使用的新冠疫苗。

康泰生物在公告中稱，近日收到國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班的通知，根據《中華人民共和國疫苗管理法》第二十條有關規定，該公司研發的新型冠狀病毒滅活疫苗，經國家衛生健康委提出建議，國家藥品監督管理局組織論證同意緊急使用。

康泰生物稱，其自主研發的滅活疫苗用於預防由新型冠狀病毒感染引起的流行性疾病，屬於預防用生物製品第1.1類。滅活疫苗於今年2月完成一、二期臨床試驗，目前已啟動開展新型冠狀病毒滅活疫苗III期臨床試驗相關工作。

據介紹，這是廣東省第1個獲批緊急使用的新冠疫苗。康泰生物今年4月在耶魯大學、冷泉港實驗室、英國醫學雜誌聯合運營的Medrxiv平台及《中華醫學雜誌》發表的相關研究論文顯示，康泰生物新冠滅活疫苗一、二期臨床試驗中0-28天免疫程序疫苗組的活病毒中和抗體幾何平均滴度（GMT）為131.7，為康復者血清中和抗體GMT49.7的2.65倍，並無3級及以上不良事件發生。

目前在中國獲准緊急使用的新冠疫苗至少有五款。國藥集團中國生物的兩款滅活疫苗，以及科興中維新冠滅活疫苗克爾來福，早在去年7月已率先獲批緊急使用。中科院微生物研究所的重組新型冠狀病毒疫苗則於今年3月獲批緊急使用。康泰生物的新冠滅活疫苗是第五款。

而在中國附條件上市的新冠疫苗有四款，其中三款滅活疫苗分別來自國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司；還有一款是天津康希諾腺病毒載體疫苗，由康希諾與陳薇院士團隊共同開發研製。

(中時 )