因應疫情延燒，行政院今天宣布雙北防疫警戒提升為三級，國民黨表示，疫情持續嚴峻的當下，提升防疫層級或許會造成生活不便與人民恐慌，呼籲政府應做好妥適規劃與宣導，協助人民生活的基本運作以及受創產業、商家的基本營運，同時積極取得疫苗、宣導施打等措施。國民黨強調，唯有全民齊心、共同努力，始能杜絕疫情擴散所造成更嚴重的衝擊。

國民黨重申，防範疫情擴散是當前最重要的課題，將會配合疫情指揮中心、地方各級政府的防疫措施，包括暫緩辦理既定的公投宣講、集會活動等，也希望所有的黨公職人員全力配合相關的防疫規範，並積極給予協助，支持防疫工作進行，共度當前疫情延燒的難關。

國民黨提醒，雙北地區為台灣經濟活動重心，升為三級警戒區後勢必有多重的經濟活動限制，呼籲相關行政部門應規劃妥適的因應措施，對於可能遭受嚴重影響的相關產業、基層商家等，應有維繫其基本營運的協助方案，避免台灣整體的經濟情勢受到嚴重的衝擊。

國民黨強調，疫情進入社區感染的嚴峻警戒階段，疫苗的取得與廣泛施打成為最重要的防線，呼籲政府應該以更積極的方式，利用多方管道採購或取得疫苗，並輔導加速國內疫苗研發的進程；同時，協助國人掌握疫苗接種正確知識與衛教資訊，提高國人疫苗施打信心，增加疫苗的施打率，以有效控制疫情的擴散。

最後，國民黨呼籲大家共同做好防疫措施才是徹底防範疫情延燒的根本之道，希望民眾配合防疫指引，勤洗手、戴好口罩、符合公費疫苗接種者盡速規劃接種等，全民齊心，共抗疫情。

(中時 )