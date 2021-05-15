中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15日）早證實，本土確診個案增加180例，雙北地區進入「第三級警戒」防疫，國師唐綺陽表示，從今日到下禮拜一水逆效應發威，意味可能會傳來更多「不安的訊息」，尤其未來1個月內是關鍵控制期，但她也呼籲大眾保持冷靜，「抗疫，就看現在了。」

唐綺陽今（15日）早在臉書粉絲團發文透露，「從週六（15日）上午9點半，至下週一 （17日）晚上9點，月亮進入『扣動火冥對分板機』位置，意即，可能會有更多不安的訊息傳來。」唐綺陽表示，目前正是水逆效應期，「我們承受的正是之前疏忽的後果，直到前3天才意識到好像真的有社區感染而開始警覺，才有大舉篩檢。」

對於逐步攀高的確診數，唐綺陽分析，「以邏輯上來說，確診數字升高實屬正常、不足為奇，讓已感染者能趕緊確診、隔離、就醫，才是好事，所以不要獵巫、歧視，才能鼓勵內心擔憂者願意出列、得到安心、治療。」但比起盲目恐慌，正視現況，一起拿出去年全民警覺、團結一心的精神，才能讓疫情止於現在，不再蔓延才最重要。

唐綺陽說：「未來1個月內是關鍵，讓我們提高警覺，少出門、戴口罩、勤消毒、勤洗手，只要病毒不再擴散，那台灣就還是安全的。」除了穩定人心，唐綺陽也表示，「會緊張很正常，也是好事，能讓警覺提高，但形成恐慌就大可不必，反而會使免疫力降低喔。只有冷靜、淡定才能讓思慮清楚，把事辦好。」

(中時新聞網)