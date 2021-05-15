台中市農業局副局長蔡勇勝（右）前往豐原果菜批發市場宣導及稽查防疫措施。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

近日本土疫情升溫，台中市農業局配合中央落實各項防疫措施，農業局副局長蔡勇勝及主任秘書陳柏宏昨、今兵分2路至各農產品批發市場宣導稽查，要求務必嚴格遵守各項防疫規範，未戴口罩者將先規勸，並針對情節嚴重、屢勸不聽者依違反《傳染病防治法》規定，處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，絕不讓批發市場有機會成為防疫破口。

農業局表示，批發市場是農產品重要交易場域，對國內農產品供應及物價平穩至關重要，為維持營運不中斷，減少疫情對國人生活的衝擊，防疫措施更應全盤規劃、積極落實。

農業局自疫情爆發以來，持續督導市內各農產品批發市場實施必要安全衛生防護措施，加強環境消毒、空氣流通、量測體溫、提供酒精、所有進場人員強制戴口罩、保持社交安全距離等，並要求批發市場即時回報防疫情形，保護場內供應人、承銷人及作業人員都能安心為農業打拚。

農業局表示，防疫工作攸關全國人民健康，尤其批發市場在農產運銷中扮演關鍵角色，各項防疫措施務必貫徹執行，也呼籲國人勤洗手、戴口罩，注意自身健康。

(中時 )