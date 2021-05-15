疫情升級，新北市也針對餐飲業者嚴格要求做好防疫措施，新北市樹林興仁夜市與林口夜市配合市府規定，將分別暫停營業至6月3日與5月28日。

侯友宜表示，針對餐飲場所，要求遵守實聯制，為維持社交距離必須採梅花座，若相關防疫措施無法落實，就必須要外帶。

侯友宜說，所有餐廳吃飯都會拿下口罩，鼓勵所有市民到餐廳、夜市與小吃店一定要嚴格做好防疫，否則依定嚴格處理。

(中時 )