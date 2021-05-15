【三級警戒】疫情升級 樹林興仁、林口夜市暫停營業 14:342021/05/15 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情升級 樹林興仁、林口夜市暫停營業。圖為興仁夜市資料照。（新北市市場處提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情升級，新北市也針對餐飲業者嚴格要求做好防疫措施，新北市樹林興仁夜市與林口夜市配合市府規定，將分別暫停營業至6月3日與5月28日。 侯友宜表示，針對餐飲場所，要求遵守實聯制，為維持社交距離必須採梅花座，若相關防疫措施無法落實，就必須要外帶。 侯友宜說，所有餐廳吃飯都會拿下口罩，鼓勵所有市民到餐廳、夜市與小吃店一定要嚴格做好防疫，否則依定嚴格處理。 防堵疫情擴散 林口警強力稽查八大行業落實停業 疫情升溫憂搶物資 台酒調兩廠生產防疫酒精 (中時 ) #嚴格 #疫情升級 #林口夜市 #暫停營業 #針對 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建商因應疫情 線上賞屋備援 04:102021/05/15 財經焦點 亞洲疫情緊繃 日、星防疫升級 04:102021/05/15 財經要聞 全台防疫動起來 多地八大場所暫停營業 多所大學啟動遠距教學 科技業展開分流部署 04:102021/05/15 財經要聞 彰化母女證實染疫 宮廟進香全數暫緩 04:102021/05/15 焦點要聞 不升級 蘇喊話 未來2周要阻斷傳播鏈 04:102021/05/15 焦點要聞 台中全面防堵疫情 宗教活動及夜市與11大場所全面暫停 10:432021/05/15 政治 台灣燈會再受疫情影響 竹縣府宣布竹夏星夜季延後 08:592021/05/15 生活 百貨防疫全面升級 進場採實聯制 04:102021/05/15 財經要聞 八大行業停業談詩玲伴酒店尪配合防疫 04:102021/05/15 娛樂新聞 疫情再起 藝文團體哀號重演去年惡夢 04:102021/05/15 藝文副刊 馬祖退房潮 堅守防疫零確診 04:102021/05/15 地方新聞 生活熱門新聞 【三級警戒】疫情連環爆 陳其邁：高雄進入準三級 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 4天激增65本土 一縣市破功！最新確診地圖曝光 - 生活 直播》重災區！台北爆89人染疫 新北增75人確診 - 生活 高雄確診女曾回蘆洲過母親節「搭普悠瑪又轉捷運」 緊急匡列245人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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