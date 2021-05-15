台北市就新北市今升為第三級防疫警戒；蔡英文總統在臉書表示，疫情嚴峻，「我要拜託全體國人及在台灣的外國朋友，嚴守防疫指引，團結守住台灣」。

雙北升三級警戒 蔡英文：拜託國人及在台外國朋友嚴守防疫指引，摘自行政院直播影片

她說，昨天單日本土確診案例新增180例，蘇貞昌院長和各部會連夜討論，今天早上向她報告後，她做出兩點指示；第一，請蘇院長統籌中央各部會團結一致，在指揮中心的專業指引下，共同面對這一波疫情挑戰。政府要用最大防疫能量，最小干擾生活，守住這一波疫情。

她說，第二，請蘇院長、陳指揮官今日與各縣市首長召開視訊會議，協調中央地方防疫作為，中央地方團結一心，確保全國民眾健康安全。

她說，稍早，行政院也做出兩點重大宣布；宣布全國施行新的因應措施，強化防疫。宣布5月15到28台北市、新北市進入第三級防疫警戒，並發布9大防疫指引。

她指出，防疫關鍵時刻，她也要告訴大家幾個重點，也拜託大家互相提醒；防疫物資如口罩、酒精、防護面罩、全身防護衣、隔離衣及醫療整備能量，經過一年多都有充足的準備。民生物資也有充足準備如衛生紙、泡麵，不必為了搶購而增加群聚風險。

她接著說，疫苗正在陸續施打中，後續的外購疫苗交貨、國產疫苗生產也都在進度上。請以官方資訊為主，未經查證的訊息要保持謹慎，勿傳播。最重要的事情是嚴格遵守防疫指引。

她表示，台灣有能力也有信心，請大家不必過度恐慌，一定要保持沉著、冷靜和團結。只要我們互相提醒、互相扶持，台灣一定會再次度過難關。

(中時 )