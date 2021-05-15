為因應疫情升溫，北市府14日下午4點緊急啟用，聯合醫院和平院區、聯合醫院中興院區、西園醫院、剝皮寮設置4個篩檢站，提供有意願篩檢的民眾，有消息人士透露，中興院區已篩檢高達數十名的大量抗原陽性患者，因醫院醫護人力無法負荷，緊急啟動應變，安排鄰近區域某防疫旅館臨時成為「集中檢疫所」，安排抗原陽性患者一人一室入住。

萬華區的居民人心惶惶，昨天更傳出快篩排隊要5小時，中央流行疫情指揮中心今更宣布，本土增加180例，消息人士透露，確診個案中就有快篩檢出的民眾。

此外，就連台北市議員應曉薇，也接獲里民陳情，到指定場所排隊篩檢，但現場人員卻告知有名額限制，造成民眾與工作人員起爭執，質疑為何未做好配套措施，同時在萬華地區疫情這麼嚴峻的情況下，還讓民眾排隊群聚？

應曉薇指出，衛生局應公布萬華4個篩檢站每日提供多少民眾篩檢及民額限制、篩檢順序，不該讓民眾陷入二度無助與恐慌。

消息人士指出，目前新冠肺炎疫情發展，不僅是北市聯合醫院和平院區，都陸續篩檢出確診患者，雙北醫療量能是否足夠，也受到質疑，指揮中心應有配套措施。

(中時 )