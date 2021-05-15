台灣新冠肺炎疫情升溫，今（15日）再增180例本土案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也緊急宣布，從5月15日至28日，雙北提升至三級防疫警戒，不過仍有許多人不做好防疫工作，出門依舊不帶口罩，讓本土劇女星陳小菁難掩怒火發文痛批。

雙北提升至三級防疫警戒，但仍有許多人不戴口罩出門，眼見此景象，讓陳小菁發文怒斥：「都什麼時候了！疫情這麼嚴重！居然還有人不戴口罩！請配合好嗎？！ 都不知道走在路上誰會經過你！請保護自己保護別人！！！謝謝合作！一定要搞到封城嗎？」對於有許多人隱匿病情不報，日前更有獅子會成員確診後，竟還謊稱女兒在國外念書，讓她再三強調：「不要再說謊了好嗎？！ 請誠實配合調查」。

對此，網友也紛紛留言：「希望有症狀的人到醫院篩檢時能誠實的說出接觸史，不要隱瞞」、「有外出必要時，可多準備口罩幫沒有的人，幫對方時也幫自己減少被傳染的機會」、「有人就是不怕死，專門害人的害群之馬，看了很討厭」、「一些人存著僥倖的心態，以為自己不會罹病，希望大家多愛護自己也保障他人」。

雙北即日起至5月28日升級第三級警戒，外出需全程戴口罩，全國休閒娛樂場所從今天起開始關閉，禁止進香團與遶境活動，其他縣市目前維持二級，但也呼籲民眾避免二三級區域之間不必要的移動。

(中時新聞網)