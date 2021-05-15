台北市教師常在例假出勤，但議員簡舒培發現，北市6成以上的學校，加班費預算執行率在5成以下，還會遇到學校沒錢給、老師不敢要的情況，造成惡性循環。教育局對此強調，市府都有編列足夠預算，因此才會剩下，且加班費當用則用，沒有執行率問題。

據台北市教育局規定，教師若在非上班時間或例假出勤，可自行選擇補休或請領加班費。舉凡防災輪值工作、全校性活動、新生報到事宜、陪同學生至校外參賽，以及辦理升學考場服務，如會考、學測及統測等7大項目都算在內。

簡舒培表示，108學年中等以下學校教師，教師兼行政職務者，非上班時間奉派出勤人數有4491人，但已過期未使用時數，達29375小時；專任教師則為108學年是13116人、50297小時，等於有諸多老師未把補休修完。

另，國小到高中各校的加班費預算執行例低，以2020年為例，預算6868萬，但執行數為3155萬，執行率45.95％，比率不到50％；統計2016到2020年，有6成以上的學校加班費預算執行在5成以下。

簡感嘆，教師向學校請領加班費時，有些校長不敢給，要等到颱風、汛期時才能用，老師向會計詢問時也說錢不夠，要等到學期末結算時再請領，導致老師也不清楚何種出勤能優先領取，形成惡性循環。

教育副局長陳素慧強調，市府每年度都有編列足夠預算，當用則用，沒有執行率問題，也有列出數種因公奉派可領加班費的情形，供學校、教師參考，但的確有不少教師因責任制，即使可領加班費、補休仍會作罷，尤其又以導師最多。

(中時 )