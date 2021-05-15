面對疫情升溫，雙北疫情也進入了第三級警戒，Global Mall也第一時間作出超前部署擴大防疫，不僅在雙北，全台七店今下午4點起至5月28日，包括影城、親子樂園、兒童遊戲場、按摩服務店、健身中心等將暫停營業，同時即日起館內活動包括親子、DIY等活動全面停止。

而Global Mall也將持續各種全面化防疫措施，全台七店已經率連鎖百貨之先實施商場「實聯制」，減少出入口，進入商場及車道入口皆須掃QR Code填寫電子表單，並進行人流總量管制，部分分店進入館內會顯示館內人數，另部分分店則會改成單一出入口，像左營就會管制人數出入，而除了進入館內或車道均需填寫實聯制資料，主題餐廳也會再實施第二次實聯制、美食街裝設隔板，擴大客席間距，並因應顧客外送需求，設立外送平台單一取貨區，打造安心商場。

Global Mall全台七店實施進入商場須採實聯制，影城、親子樂園等暫停營業，館內DIY等活動取消。（Global Mall提供）

Global Mall全台七店商場空間也會每周全館消毒、每小時公共區域酒精消毒，主題餐廳實施二次實聯制、美食街裝設隔板、內用空間並擴大客席間距，館內配置地貼、桌貼，提醒維持社交距離，所有館內員工每3小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫，同時更擴大外帶外送服務，設立Uber Eats、Foodpanda外送平台單一取貨區，5月底還將設置「無接觸快取區」，匯集美食、生活雜貨於便利動線位置，滿足消費者日常需求。

(中時 )