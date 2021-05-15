今（15日）雙北進入第三級警戒，全民中午前都衝去量販、超市瘋搶，全聯門市幾乎被人潮攻占，搶購泡麵、生鮮、米、乾糧等，甚至店員來不及補貨，箱子推出來就被顧客直接搬走，在內湖上班族林小姐說：「好像颱風要來了，不囤貨不行！」對此，全聯表示，商品庫存量已拉高3至4倍，貨量充足，門市會盡力補貨，以滿足消費者購買的需求。

全聯港墘路門市結帳人潮繞店一圈半，搶購泡麵、生鮮、米、乾糧；店員來不及補貨，箱子推出來就被顧客直接搬走。（讀者提供）

早上一釋出第三級警戒後，全聯天母店一度因擠進好幾百人，被不少消費者客訴，擔心會群聚感染，全聯表示，由於雙北門市今天剛實施實聯制，加上大量消費人流，難免有些混亂，門口都會有店員按表計算人數，若人流量過大，門市會立刻做緊急管控入場，並請消費者做好相關防疫措施。

全聯港墘路門市結帳人潮繞店一圈半，搶購泡麵、生鮮、米、乾糧；店員來不及補貨，箱子推出來就被顧客直接搬走。（讀者提供）

此外，目前全聯門市高達90%的消費者都是會員，每一筆消費幾乎都可以追蹤，加上賣場空間有大小限制，基本上同時不會有超過100人在賣場內。為落實實聯制，雙北消費者即起入店需於入口處掃描QR Code填寫基本資料，若沒帶手機也需填寫紙本登記表，包含姓名、電話與到店時間等，另相關配送人員進店也需填寫登記表。

內湖住戶顧不得全聯星雲街門市曾是染疫者足跡之一，往生鮮區、乾糧區狂掃，收銀台大排長龍。（郭家崴攝）

因應防疫升級，全聯所有門市與人員早已做好防護措施，全部門市已暫停所有試吃/試飲活動活動，有販售阪急現烤麵包的門市於上架前完成裝袋作業。同時，暫停開放顧客使用廁所與微波爐，顧客休息區也暫停開放；收銀人員都加戴白色橡膠手套，門市每隔4小時會用漂白水擦拭全部賣場，如手推車、購物籃、收銀區等，會視來客數或使用頻率增加清潔次數。

內湖住戶顧不得全聯星雲街門市曾是染疫者足跡之一，往生鮮區、乾糧區狂掃，收銀台大排長龍。（郭家崴攝）

(中時 )