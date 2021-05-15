台北市長柯文哲15日下午2時30分將主持防疫記者會，記者會因應防疫，首度改為線上直播記者會，柯文哲在臉書表示，「上午的行政院記者會後，因應疫情的嚴峻發展，北市正式啟動第3級警戒！我要先跟各位市民、商家朋友說聲謝謝，抱歉，以及辛苦了」。

柯文哲在臉書說，過去這幾個月，市府團隊一直在沙盤推演各種可能的情形，第3階段的防疫與管控細節，我們也做了通盤的討論，我們即將召開記者會向大家說明。請各位市民朋友分享記者會直播，讓我們齊心抗疫。

(中時 )