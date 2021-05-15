柯文哲主持北市防疫記者會 首度採線上直播 14:392021/05/15 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲主持北市防疫記者會，因應防疫首度採線上直播。（摘自台北市長柯文哲臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲15日下午2時30分將主持防疫記者會，記者會因應防疫，首度改為線上直播記者會，柯文哲在臉書表示，「上午的行政院記者會後，因應疫情的嚴峻發展，北市正式啟動第3級警戒！我要先跟各位市民、商家朋友說聲謝謝，抱歉，以及辛苦了」。 柯文哲在臉書說，過去這幾個月，市府團隊一直在沙盤推演各種可能的情形，第3階段的防疫與管控細節，我們也做了通盤的討論，我們即將召開記者會向大家說明。請各位市民朋友分享記者會直播，讓我們齊心抗疫。 和平醫院22醫護送隔離 同事打氣 衛武營閉館消毒 17日重新開館 (中時 ) #記者會 #防疫 #柯文哲 #北市 #線上直播 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明新科大防疫升級採遠距教學 暫停開放校園及圖書館 10:322021/05/15 生活 東海大學宣布 5月17日至30日全面線上教學 11:362021/05/15 生活 史上首次 故宮、動物園閉門防疫 04:102021/05/15 焦點要聞 全面配合中央抗疫 開南大學啟動遠距線上教學 13:222021/05/15 生活 彰化2大學停止學生到校 建國科大和明道大學5／17日起實施線上教學兩周 14:432021/05/15 生活 本土確診延燒 蘇貞昌親自主持臨時記者會說明 09:552021/05/15 政治 陳柯拍板 萬華不封區和平不封院 04:102021/05/15 焦點要聞 八大行業停業談詩玲伴酒店尪配合防疫 04:102021/05/15 娛樂新聞 全台防疫動起來 多地八大場所暫停營業 多所大學啟動遠距教學 科技業展開分流部署 04:102021/05/15 財經要聞 阻斷感染鏈 北市桃園急關8大行業 04:102021/05/15 焦點要聞 李玖哲誤會鬍鬚張是張菲 04:102021/05/15 娛樂新聞 政治熱門新聞 六都市長最新輿情民調出爐 這大咖靠兩政策贏侯友宜 - 政治 【三級警戒】暴增180確診 游淑慧點名這2人造成台灣防疫破口 - 政治 陳柏惟罷免案會過嗎 最新「民調」給出4字 - 政治 當年拜票突抬頭看到一些姑娘化濃妝 沈富雄恍然大悟 - 政治 蔡政府稱不缺電 最新民調結果好驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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