新冠疫苗施打數持續創新高，中央流行疫情指揮中心今天表示，昨天共有32351人接種疫苗，其中有兩萬9159名公費對象，3192名自費對象，累積18萬6149人接種，其中公費人數達14萬9139人，自費3萬11人。指揮官陳時中表示，今起暫停自費接種。

衛福部長陳時中表示，由於近期疫苗施打相當踴躍，為確保公費對象能有足額疫苗施打，今起暫停接受自費對象預約施打，但已完成預約的民眾則不受影響，完成預約的已預留數量，不用擔心打不到，至於尚未預約的則必須等下一批疫苗到貨後再進行開放。

陳時中也說，從這幾天的接種人數來看，我們疫苗在效期前打不完的危機可算是解除，至於下一批疫苗指揮中心也會努力爭取，希望能夠及時的來銜接。

對於5月31日到期的疫苗，發言人莊人祥表示，目前剩下不到10萬，現在會請醫院先拿這批出來打，31日前一定可以打完。

(中時 )