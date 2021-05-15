明道大學防疫應變公告，實施遠距教學。（明道大學提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情升溫，彰化確診6例，建國科技大學下午緊急宣布，第十三週起二週，5月17日至5月30日，實施線上教學，未來視疫情發展再決定是否繼續實施線上教學。明道大學也公布兩周實施遠距教學。

建國科技大學表示，線上教學實施期間，學生不需到校，授課教師利用同步或非同步工具，於該班上課時段，實施線上教學。建國科大同時表示，第十三週為5月17至5月23日，為畢業班期末考週，授課教師仍需依原先規劃舉行期末考，不實施線上教學。但若遇中央疫情指揮中心提升防疫等級至第三級，則請授課老師研擬線上期末考或其他方式進行期末考試。

建國科大希望師生都能配合全校防疫工作，同學應自主量測體溫並上網登錄。線上教學期間，也請導師督促學生避免外出至人群聚集處，做好個人衛生防護，並隨掌握學生在家學習情形。其他有關防疫相關規定公布於學校官網。

明道大學也緊急公告，發給學生，全校課程機學活動實施遠距教學授課兩周，是疫情做滾動式修正。

(中時 )