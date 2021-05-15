我國今新增180例本土個案，續創疫情以來新高，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳坦言，若個案持續大量增加，將來負壓隔離病房恐怕會不夠，目前擬將發病後十天症狀緩解的病患移至集中檢疫所，並將兩次Ct值大於34的病患解隔離，以釋出更多負壓隔離病房。
張上淳坦言，當個案持續大量增加，若按照我們過去的方式，負壓隔離病房可能會不夠，過去因為台灣個案少，所以都用非常高的標準在進行醫療，但其他國家包含歐美國家早就把解隔離的標準降低，我們過去也調整過，不需要到雙採陰，只要Ct值大於34就認為不會有傳播疑慮，但這標準仍比歐美國家高。
張上淳說，為確保負壓隔離病房數量足夠因應新增個案，會參照歐美的標準，病人發病後十天，如果症狀都已緩解，沒有發燒或其他症狀，就可認定傳播出去的機率大幅降低，這時就可以把這類病人轉到集中檢疫所去，等這些人的ＣＴ值大於３４，再解隔離至社區。
陳時中強調，因此將來集中檢疫所將不再提供一般檢疫民眾使用，各地方政府若防疫旅館量能不足，應趁此時積極擴充。
(中時 )
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