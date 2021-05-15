OKmart因應此次防疫升級，三級警戒區域進行入店實聯制管理，消費者進店宣導配合填寫實聯制表單，採用手機雲端填寫上傳後台，未攜帶手機者，則現場填寫紙本表單，統一由門市人員彙整於名單。
其餘地區以門市宣導以及會員消費登錄為主。目前民生物資備品、防疫備品數量皆充足，民眾可善用會員訂購系統快速獲取所需要的商品資訊。
另外，全台門市皆做好防疫措施，暫停開放顧客使用廁所與顧客休息區，門市每隔8小時會進行賣場清潔消毒，另會視來客數或使用頻率調整清潔次數。
同時，為防範疫情，OKmart所有門市人員早已做好自主防護措施，每天上班全程都會戴口罩，並加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。
OKmart 依循中央疫情指揮中心指示，採取防疫措施，請消費者安心購物。另請消費者進入門市要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。
門市實聯制流程：
1. 顧客進入門市時須掃描各分店QRcode進行實聯制登記。
2. 於結帳時由門市人員確認是否登記，若顧客未帶手機則提供紙本登記。登記內容為進店時間、聯絡人、聯繫電話、同行人數。
(中時 )
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