【三級警戒】防疫升級 柯文哲籲：外出戴緊口罩 2周後疫情可獲控制 15:492021/05/15 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲15日下午主持防疫記者會。（摘自柯文哲臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北升三級注意！外出未戴口罩最高罰1.5萬 聚會違規最重罰30萬 訂閱影音： 中時新聞網 雙北市防疫升級，台北市長柯文哲15日下午主持防疫記者會向市民呼籲沒必就要不要外出、盡量留在家裡，外出要戴口罩，在外不要吃東西，他認為國民遵守戴口罩習慣，過2個禮拜疫情可以獲得控制。 柯文哲指出，他和新北市長侯友宜有溝通過，夜市要做到隔板、梅花座，不然就只能外帶，小吃店要營業的話就外帶，否則要有實聯制才行。 疫情炸了全民恐慌 醫護粉專籲「做好這4件事」有效防疫 因應防疫升級 台北寒舍艾美酒店3餐廳暫停營業 (中時 ) #外出 #防疫升級 #柯文哲 #呼籲 #戴口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市農業局全力圍堵疫情 稽查農產批發市場防疫 14:332021/05/15 寶島 因應防疫升級 台灣高鐵宣布候車區禁止飲食 17:562021/05/15 生活 新冠肺炎疫情大爆發 南投縣府動員加強風景區防疫宣導 17:512021/05/15 生活 明新科大防疫升級採遠距教學 暫停開放校園及圖書館 10:322021/05/15 生活 黃偉哲晚間9點宣佈 台南進入準三級防疫狀態 21:302021/05/15 生活 百貨防疫全面升級 進場採實聯制 04:102021/05/15 財經要聞 疫情爆炸台人超慌 鄉民教國際半封經驗：口罩戴好就對了 16:282021/05/15 生活 本土病例暴增雙北進入第三級防疫 連勝文緊急呼籲一件事 18:302021/05/15 政治 柯文哲主持北市防疫記者會 首度採線上直播 14:392021/05/15 政治 防疫升級民眾不敢出門 北捷運量慘跌7成、客運站如空城 20:412021/05/15 生活 拜登隨即脫罩 強調偉大里程碑 美CDC決定 打完疫苗不用戴口罩 04:102021/05/15 焦點要聞 政治熱門新聞 暴增180例確診後 趙少康脫口一句狠嗆陳時中 - 政治 確診暴增范雲慘了？黃光芹吐9縣市淪陷真兇：他害的 - 政治 六都市長防疫「民調」出爐 侯友宜排名曝光 - 政治 「3＋11＝確診人數180」數萬網友灌爆范雲臉書：一人滅國 - 政治 本土暴增雙北會封城嗎 陳揮文爆駭人時間 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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