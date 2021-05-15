雙北升三級注意！外出未戴口罩最高罰1.5萬 聚會違規最重罰30萬

雙北市防疫升級，台北市長柯文哲15日下午主持防疫記者會向市民呼籲沒必就要不要外出、盡量留在家裡，外出要戴口罩，在外不要吃東西，他認為國民遵守戴口罩習慣，過2個禮拜疫情可以獲得控制。

柯文哲指出，他和新北市長侯友宜有溝通過，夜市要做到隔板、梅花座，不然就只能外帶，小吃店要營業的話就外帶，否則要有實聯制才行。

(中時 )