【愛傳媒左化鵬專欄】他老兄為人低調，衣不兼釆，隱身市集，閭里鄰居皆以為這位身材矮胖，頭頂微禿的歐吉桑，是附近一間賣素食便當的老闆。

直到發現經常有達官貴人、富商巨賈，登門來向他求教，才知道，他原來竟是聲名顯赫的塔羅牌大師。

這位大師，幾年前，曾為一位選情告急的某市長候選人，用塔羅牌占卜，連續抽中兩張「黑桃A」，他告訴這位毫無把握的候選人，可以回家準備放鞭炮，他必定當選，後來，果然如願當選。這位新科市長曾說，占卜準到令他「全身起雞皮疙瘩」。

據說，去年總統大選前，也有一位富商慕名而來，他有意棄商從政，為民服務，請教「有無天命」，大師為他抽中一張「黑桃4」，鐵口直斷他有天子命，毫無疑問，必順利登上大位，可是，後來情勢的發展，卻事與願違，富商未坐上龍椅，天子夢碎。奇哉怪也！塔羅牌也會失靈。

兩位當事人事後表示，雖然曾和大師見面，但都矢口否認找他占卜。當然！當然！以他們的身分地位，自然不會說謊話，他們只不過是來個買便當，就被別人穿鑿附會說是來算命。

塔羅牌大師目前的生活，過得十分愜意，娶了小他二十多歲的一對姐妹花，他要學華夏老祖宗「舜」，娥皇、女英共事一夫。整天左擁右抱，笑逐顏開，雖南面王不易也。

不問蒼生問鬼神，台灣許多政客都喜歡求神問卜。我想起十多年前的一個晚上，有一位前總統，月黑風高，擺脫隨扈，悄悄走進一名十六歲的少年辦公室，黃姓少年自稱是塔羅牌大師，為神色倉皇的前總統，抽出一張「死神牌」，嚇的這位前總統「皮皮挫」。

不知何故，位高權重的大總統，竟被乳臭未乾的臭小子耍得團團轉，此事喧騰一時，至今傳為笑柄。

後來，總統府發佈新聞稿，證實這位前總統去過黃先生辦公室，但未占卜。黃姓少年因詐騙案，多次進出監獄，他在博客上發表文章說：「騙了那位台灣有史以來最厲害的騙徒」。

他以此沾沾自喜，他也因為演出台灣版的「神鬼交鋒」，而聲名大噪。感謝漫畫大師吳信和提供圖片。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)