雙北疫情警戒升級，新北市觀光旅遊局宣布，關閉十分瀑布園區，雲仙樂園、野柳海洋世界暫停營業，另外也關閉所有旅服及遊客中心，而深澳鐵道自行車、碧潭風景特定區水上腳踏車均暫停到5月28日，後續並視疫情狀況，滾動調整開放時間。

觀旅局表示，因應疫情快速變化，觀旅局加強風景區防疫，於周末啟動人潮儀表板，風景區室外空間，進行人流管制，平均每兩平方公尺，站超過一人，觀旅局就會在新北市觀光旅遊網及社群平台發出警戒，提醒民眾不要再前往，並同步進行現場人潮疏導。

深澳鐵道自行車園區暫時關閉，已購買5月15日至5月28日班次的民眾，如果是透過網路訂票付款，不須辦理任何退票手續，園區將會自行全額退費。若為ibon取票或購票，請將票根、匯款帳號及聯絡方式，郵寄至「台北市中山區建國北路二段258巷27號1樓」深澳鐵道自行車客服部收，即可辦理退票相關事宜。

(中時 )