【愛傳媒鼎震繼專欄】臺灣疫情在五月十四這週急速擴散，已經是社區感染大規模爆發的前兆。

追究源頭，可能是華航機組人員和諾福特防疫旅館沒落實防疫管理而來。但是，這當中一位范姓立委的介入，無疑是疫情擴散的麻煩製造者，她這一輩子恐怕要被記在歷史柱上。這位范姓人士從學生時代搞學運，回臺任教時的鮮明臺獨政治立場，到成立社會民主黨，再到投靠民進黨享盡一切好處的得意風光，很可能在這次疫情爆發事件下，讓人看清其投機政客的真面目。

看看范某讓人憤怒的作為是什麼地方？簡單說就是：1)政治凌駕專業、2)搞不清狀況、3)事後還不負責任。

臺灣的防疫靠的是圍堵，為什麼要隔離或自主管理14天，這是因為這個新冠肺炎有潛伏期，隔離天數如不夠，還沒發病，人就放出來，麻煩很大。這位范姓立委什麼事不好「喬」，偏偏來喬這件事，說是航空業機組人員一年來都在隔離，心理上受不了，會影響飛安，所以一定要把原來的5+9，弄成了3+11。

這首先犯了錯誤，范某妳會商了公衛專業人員沒有？這些天數是可以像菜市場買菜一般地喊價、殺價的嗎？再來，機師向妳抱怨，沒有自由時間，妳只有3+11這種解決方式嗎？機師的要求對嗎？真要飛安考量，放機師早點出來就沒安全嗎？大家都知道，這是范某的說詞。同時，臺灣到現在沒有拿到足夠的疫苗，也沒有像樣的疫苗可打。冒著放機師自由的風險，現在讓臺灣掉到這種境地，這位范姓立委是不是搞不清狀況？

這恐怕連簡單的算數都不會？讓機師自由，讓航空公司調度方便能賺錢，結果現在整個臺灣陪進去，這些航空公司到底要怎麼賺錢？最可惡的是：范某到現在一句道歉都沒有，當然更不會辭職下台。甚至說她只有「強烈關心」機組人員應該採用寬鬆的3+11隔離管理，絕沒有施壓、強迫的行事。現在錄音帶被人抖出來，她的「強烈關心」，語氣可是超強，只怕檯面下放的話可能比這「強烈」數百倍。

新冠肺炎爆發以來，航空業最大利潤是來自貨運，而非載客的業務。從一些數據上得知，貨運的費用在這一年已經上漲非常可觀，如能充分擴展這部分的利潤，維持航空公司的營運不成問題。所以，航空業者希望機師能多出勤，而機師也樂得縮短隔離時間，所以支持公司向民代反應，對政府管理疫情部門衛福部施壓，希望取得對營運較佳的隔離模式。這些從片面得利者發出的要求，一個負責任的民代，應該是充分瞭解疫情狀況，扮演溝通橋樑，只能聽聽航空業者機師牢騷，怎麼能真的就要國家防疫部門配合著做呢？既然幫忙「喬」事情了，現在疫情擴散爆發，先是相應不理，再來不承認做過此事，被抖出有錄音證明，又說這是民代應該扮演的角色。拜託！民代應該考量多數人的利益，應該是范立委口中廣大人民的利益，怎麼只是航空業機師的利益呢？承認錯誤很難嗎？所以，吹噓為臺灣人民做了許多事，是的，最重大，最慘的事，就是加速了新冠病毒入侵臺灣的速率，害得股票大跌，社會動盪，如果有同胞因此往生，一定難辭其咎！

作者為博士、蹇解篇專欄作家。

蹇、解，為易經卦象。蹇為前有阻礙、阻難。既有阻難不通之處，當然需要「解」決。取易經兩卦象，以示目前國家社會所遭逢的困境，應如何解決之道。

鼎、震二字，依易經，鼎，合眾人之力；震，震聾發聵。國家大事，需要大家合作關心，以震聾發聵、監督政府。

照片為新聞畫面截圖

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(中時新聞網)