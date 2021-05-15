在山區深山都有發現被違法放置「獸鋏」、「山豬吊」。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣議員張美慧在議會質詢爆出在市區就發現捕獸夾，呼籲縣府重視。（王志偉攝）

今年初花蓮傳多起流浪狗遭捕獸夾陷阱夾傷事件，引起動保人士高度關切，但縣議員張美慧發現，竟然有人就在市區德興運動場旁置放捕獸夾，不僅對往來運動市民造成威脅，還傳出已夾傷流浪犬，質疑捕獸夾已到泛濫程度，農業處對此也表示譴責，請民眾踴躍檢舉，查證屬實將嚴懲開罰。

張美慧指出，今年3月份以來，從南區的富里羅山到北區的花蓮市的德興運動場邊堤防，不時傳出捕獸夾夾傷流浪犬的新聞，犬隻腳隻被撕裂、傷口腐爛、露出白骨、發出惡臭，讓愛狗人士痛心，質疑為何無法有效取締仍讓業者暗自販售、使用捕獸夾，而且德興運動場就在市郊邊，也對往來運動市民造成身體威脅。

張美慧在縣議會總質詢議程持續關注動物保護議題，她引用生態作家劉克襄的一段話：「一個偉大的城市，應該不只是尊重穿著時尚的都會男女，而要也能尊重活下來的野狗。」希望縣府能持續重視，不能放任捕獸夾如此氾濫。

張美慧肯定縣府近年的努力，農業處長吳昆儒與動植物防疫所所長周黃得榮等相關局處，也已陸續舉辦過動保座談會、動保平台會議，擬訂了動保自治條例草案等多項作為，還有她催生的寵物運動公園與花蓮公立收容中心花蓮狗貓躍動園區也開幕在即，但花蓮仍有相當多攸關動物權利的問題亟待解決。

農業處長吳昆儒表示，縣府長期與專業人士配合巡查非法設置陷阱情形，一經發現即破壞移除，而民眾如果在野外發現不明陷阱，可以紀錄位置通報，縣府將會即時派員或通知土地轄管單位盡速移除。另外，縣府去年稽查23家次五金行，尚無查獲販售行為。

吳昆儒表示，「獸鋏」依法未經許可，禁止使用、製造、販賣、陳列或輸出入，而「山豬吊」也經農委會公告2020年3月1日起全面禁止使用，依《動物保護法》第14-1條規定，可裁罰1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰，若造成動物重傷、死亡或5年內再犯，將面臨2年以下有期徒刑。

但最重要的還是需透過政府與民間公私協力，建立起良好的機制，才能妥善解決，目前也都在積極因應中。

(中時 )