消息人士透露，一個由美國參議員組成的小組可能即將宣布規模達520億美元的提案，旨在5年內大舉推動美國半導體晶片生產和研究。

面對中國持續擴大半導體生產，以及晶片短缺衝擊汽車製造商和其他美國產業，參議員凱利（Mark Kelly）、康寧（John Cornyn）、華納（Mark Warner）和科頓（Tom Cotton）已經就一項折衷方案持續進行協商。

這項晶片方面的資金計畫，料將納入參議院下周將審議的法案，該法案準備投入逾1100億美元於美國的基礎和先進技術研究，以強化應對中國崛起的競爭力。

根據路透社取得的草擬摘要，這項提案包括495億美元的緊急補充撥款，為2021年《國防授權法》（National Defense Authorization Act）所納入的晶片條款提供資金。

該摘要指出，美國經濟和國家安全有迫切需要，為迅速實施這些關鍵計畫提供資金。中國共產黨將大舉投資超過1500億美元於半導體製造，盼藉此能掌控這個關鍵技術。

根據該草案，這項提案包括390億美元投入生產和研發激勵計畫，以及105億美元用於設立國家半導體技術中心，以及落實國家先進封裝製造計畫與其他研發項目。

參院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）亦參與相關協商，他在周四表示，參議院下周將審議名為《無盡邊疆法》（Endless Frontier Act）的科技法案。而這一攬子立法，將包括投資美國半導體產業、讓中國為其掠奪行為付出代價，以及提升美國的先進製造技術、創新和關鍵供應鏈等計畫。

美國總統拜登此前已呼籲斥資500億美元促進國內半導體生產和研究。

這項投資計畫的支持者指出，1990年美國在全球半導體和微電子產品生產的占比達37%，但如今僅有12%的半導體是在美國製造的。

(時報資訊)