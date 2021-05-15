防堵疫情，台東縣加強八大行業稽查力道。（莊哲權攝）

疫情急遽飆升，台東縣長饒慶鈴15日宣布，自即日起防疫進入準三級，台東縣包括有陪侍的「小吃部」等休閒娛樂場所即刻起至6月8日止暫停營業，違反者處以3000元以上1萬5000元以下罰鍰；另，5月22日Hello Kitty熱氣球首航、6月5日最美星空音樂會八仙洞場次暫停。

疫情升溫，台東縣有近100家有女陪侍的「小吃部」因為不在八大行業的規範內，恐成防疫破口，饒慶鈴宣布，所有類陪侍小吃部從即刻起暫停營業，縣內所有休閒娛樂場所關閉，至6月8日止，未來將視疫情狀況滾動式調整恢復時間，並全面停止進香團與繞境等活動、國中小學校園停止對外開放。

饒慶鈴也宣布縣府大型活動先行暫停，包括5月22日Hello Kitty熱氣球首航、6月5日最美星空音樂會八仙洞場次暫停，延後日期另行宣布。

為了防堵疫情，台東縣警察局長趙瑞華14日晚親自帶隊，針對縣內KTV、小吃部及電子遊樂等八大行業場所，展開突擊稽查，要求業者務必要配合政府防疫政策，落實佩戴口罩、手部消毒、實聯制及保持1.5公尺以上安全社交距離等防疫措施，15日晚更加強稽查力道。

(中時 )