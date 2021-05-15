本土疫情升溫，對於台灣目前的檢驗量能。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，若地方政府檢驗人力不足，需要請其他縣市協助，可以請中央幫忙。他也表示，目前的檢驗量能是夠的。

陳時中表示，衛生醫療行政體系架構中，地方醫療量能是衛生局掌握，病人也是他們分派。上次部桃事件，市長也有協調分工，地方要盡可能協調醫療量能，採檢人力等等，若確實有不足，要請求其他縣市協助，可以透過中央幫忙。

陳時中表示，目前台灣的檢驗量能是夠的。疫情監測組組長周志浩表示，國內目前有126家檢驗機構，1天的量能1萬6000多件，這是平時的情形，如果再啟動，還會往上提升。

對於昆陽實驗室PCR檢驗塞爆，專家諮詢小組召集人張上淳表示，昆陽最近請各醫院幫忙做，因為他們有更重要任務，包括基因定序、抗體檢測等。

對於目前確診個案的病況，張上淳表示，因為每天個案很多，一直變化中，難以說今天有多少人重症，還需要很多人力去做重要的事。目前所有缺這個案中，有12例嚴重肺炎、6人在加護病房、4人使用呼吸器、1人使用葉克膜。

(中時 )